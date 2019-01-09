«У вас будут проблемы»: как в Вологде полиция навязывает родственникам умерших услуги муниципального катафалка

Любовь Южакова

Житель Вологды пожаловался в прокуратуру на действия участкового, который вызвал в квартиру умершей женщины муниципальный катафалк «Ритуал-Спецслужбы», проигнорировав слова ее родственников о том, что они уже вызвали частный. При этом полицейский сказал мужчине, что если тот вызовет частный катафалк, то у него «будут проблемы».

О ситуации, произошедшей в его семье, Newsvo рассказал вологжанин Андрей. По словам мужчины, поздно вечером 21 ноября у него умерла теща. Для того, чтобы оформить необходимую справку в бюро судмедэкспертизы, вологжанин вызвал участкового и «скорую помощь».

- Участковый прибыл 22 ноября около 2 часов 30 минут и после оформления документов стал вызывать катафалк ритуальной фирмы «Ритуал-Спецслужба» для доставки умершей. На наш вопрос почему, сотрудник ответил, что так принято, - говорится в заявлении вологжанина в прокуратуру.

Однако родственники умершей ранее пользовались услугами другой, частной компании, и уже вызвали ее, о чем сообщили участковому.

- На это участковый сказал, что у нас будут проблемы. В данной ситуации такой ответ меня очень возмутил, поэтому я уточнил, угрожает ли нам сотрудник, в ответ услышал такую фразу как: «Нет, предупреждаю», - говорится в заявлении.

В итоге родственники все-таки добились права воспользоваться услугами частной фирмы, а на следующий день, по словам мужчины, его жене позвонили по телефону и, представившись сотрудникам полиции, спросили, куда она дела тело своей матери.

- Во всей этой неприятной ситуации у меня и у моих родственников создалось впечатление, что сотрудники полиции сотрудничают с ритуальной фирмой «Ритуал-Спецслужба» и заинтересованы в оказании услуг именно этой организации, - говорится в заявлении.

Напомним, «Ритуал-Спецслужба» - это муниципальное унитарное предприятие, учредитель которого - администрация Вологды.

Морг на Советском проспекте, который находится в ведении «Ритуал-спецслужба». Фото Newsvo.

В областной прокуратуре Newsvo cообщили, что заявление от вологжанина было направлено в УМВД для проведения проверки. Мы направили запрос в пресс-службу УМВД по Вологодской области, в котором попросили ответить на вопрос, законны ли в таком случае действия участкового, и существует ли действительно такое указание - всегда вызывать на место муниципальный катафалк. Нам прислали вот такой ответ:

- По данному факту в УМВД России по Вологодской области в отношении сотрудника УМВД по городу Вологде была проведена служебная проверка, по результатам которой действия сотрудника были признаны правомерными.

Таким образом, в УМВД никаких нарушений в происходящем не видят. Почему – не понятно, поскольку жители имеют право на выбор любой фирмы для оказания ритуальных услуг, если они оплачивают их сами. Об этом говорится и в разъяснении УФАС:

- Статья 10 Закона о погребении предусматривает, что родственники умершего, осуществившие погребение за счет собственных средств, вправе получить социальное пособие на погребение. Гражданам, пользовавшимся услугами на безвозмездной основе, социальное пособие на погребение не выплачивается. Следовательно, Закон о погребении предусматривает как безвозмездное оказание ритуальных услуг специализированной службой, так и осуществление погребения за свой счет, с последующим получением социального пособия. В последнем случае родственники могут получить ритуальные услуги (в том числе и погребение) у любого лица, осуществляющего оказание таких услуг. Иначе следовало бы признать, что у родственников умершего отсутствует право выбора организации, оказывающей такие услуги, т.е. ограничиваются гражданские права последних.

В ритуальной фирме «Натрон» Newsvo рассказали, что действительно довольно часто сталкиваются с такими ситуациями, о них им рассказывают клиенты. Участковые выписывают направление на судмедэкспертизу и говорят, что сами вызовут ритуальную службу (это МУП «Ритуал-спецслужба»), а если вдруг родственники хотят взывать частников, говорят им, что они не имеют на это права. Это неправда, но люди, которые убиты горем из-за потери близких, как правило, не спорят с полицейскими и на все соглашаются.