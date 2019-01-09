Вологжанин кидал пирожками и яйцами в продавца магазина, который отказался купить у него алкоголь
В Вологде сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угрожал расправой продавцу магазина. Инцидент произошел вечером 5 января в торговой точке на улице Казакова.
Сигнал на пульт дежурного вневедомственной охраны поступил около 20 часов. Продавец пояснила, что в торговый зал зашел посетитель, и вместо того, чтобы выбрать товар, он сам предложил продавцу купить у него бутылку алкоголя.
- Сотрудница магазина отказалась, чем вызвала гнев у мужчины. Он начал хватать пирожки и яйца, лежавшие на витрине, и бросать ими в продавца, а также угрожать ей расправой. Женщина нажала на кнопку тревожной сигнализации, однако позже отказалась писать заявление на обидчика. Росгвардейцы посоветовали в случае дальнейшего развития конфликта немедленно нажимать кнопку сигнализации, - сообщает пресс-служба вологодского управления Росгвардии.
Спустя час мужчина вновь вернулся в магазин и продолжил скандал, угрожая убийством. Женщина сразу нажала тревожную кнопку. Приехавшие бойцы Росгвардии задержали 32-летнего мужчину и передали его сотрудникам полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Интересно, что об инциденте анонимно рассказали в одном из популярных городских пабликов (ред. - орфография и пунктуация автора сохранена):
- Вчера у меня на работе в магазине произошло чп.молодой человек пришел и пытался продать бутылку коньяка украденную в другой торговой точке.продавец отказалась.он оскорблял ее матерно грозился убить и кидал в нее всем товаром который на прилавках лежал.она после данного инцидента больше там работать не смогла.но не в этом суть моего рассказа.его в итоге поймали сотрудники в.о. и отдали на руки полиции.так вот,сегодня полиция привела его обратно(возмещать ущерб).он возместил ,но при этом стоял и пил алкоголь и вел себя по хамски.что же за полиция то такая при которой так можно делать(ведь статья есть за употребление в общ.месте)получается таким выродкам все можно,а некоторые полицейские ,могут только адекватных людей заставить закон соблюдать.