Вологжанин кидал пирожками и яйцами в продавца магазина, который отказался купить у него алкоголь

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угрожал расправой продавцу магазина. Инцидент произошел вечером 5 января в торговой точке на улице Казакова.

Сигнал на пульт дежурного вневедомственной охраны поступил около 20 часов. Продавец пояснила, что в торговый зал зашел посетитель, и вместо того, чтобы выбрать товар, он сам предложил продавцу купить у него бутылку алкоголя.

- Сотрудница магазина отказалась, чем вызвала гнев у мужчины. Он начал хватать пирожки и яйца, лежавшие на витрине, и бросать ими в продавца, а также угрожать ей расправой. Женщина нажала на кнопку тревожной сигнализации, однако позже отказалась писать заявление на обидчика. Росгвардейцы посоветовали в случае дальнейшего развития конфликта немедленно нажимать кнопку сигнализации, - сообщает пресс-служба вологодского управления Росгвардии.

Спустя час мужчина вновь вернулся в магазин и продолжил скандал, угрожая убийством. Женщина сразу нажала тревожную кнопку. Приехавшие бойцы Росгвардии задержали 32-летнего мужчину и передали его сотрудникам полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Интересно, что об инциденте анонимно рассказали в одном из популярных городских пабликов (ред. - орфография и пунктуация автора сохранена):