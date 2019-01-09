Новым председателем комитета по управлению имуществом мэрии Череповца назначен Владимир Дмитриев

09.01.2019 [Происшествия]

34-летний Владимир Дмитриев назначен на должность председателя комитета по управлению имуществом мэрии Череповца. Об этом сообщает официальный сайт мэрии.

Владимир Дмитриев родился в Великом Устюге. В 2007 году окончил Вологодский государственный педагогический университет по специальности «Юриспруденция». С 2008-го по 2013 год работал в прокуратуре Вологодской области, затем в прокуратуре Череповца. С 2013 года — в мэрии Череповца на посту начальника управления муниципальной службы и кадровой политики.

По словам мэра города Елены Авдеевой, что основными задачами нового руководителя станут повышение неналоговых доходов бюджета и эффективности управления городским имущественным комплексом, а также сокращение задолженности арендаторов городской недвижимости и земельных участков.

Галим Исмагилов, ранее занимавший пост председателя комитета, покинул его по собственному желанию в декабре 2018 года.

Тэги: мэрия Череповца, чиновники

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Вручную и не более метра: какие правила сбора валежника установили в разных регионах России
С 1 января в Вологодской области подорожали почти все коммунальные услуги
Некоторые жители взорвавшегося подъезда на Карла Маркса в Вологде могут остаться без выплат
Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Сокольском районе
19-летняя череповчанка украла из банкомата 95 тысяч рублей
Погибшими на пожаре в Кирилловском районе оказались детский тренер Анатолий Бабкин и его сын
На трассе в Сокольском районе столкнулись еще шесть автомобилей
В Грязовецком районе водитель "Дэу" врезался в грузовик и погиб
В Вологодском районе водитель "Тойоты" погиб, врезавшись в "Фольксваген"
В Кириллове при пожаре в жилом доме погибли 34-летний мужчина и 11-летний ребенок
09.01.2019 [Обзор Прессы]

Как изменится жизнь автомобилистов в Новом году

336
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце на пешеходном переходе сбили женщину с детской коляской
Лист ожидания на новом сайте записи к врачам в Вологодской области заработает к апрелю 2019 года
Череповецкая «Северсталь» одержала победу над рижским «Динамо»
Новым начальником департамента управления делами Вологодской области стала Елена Лебедева
В Бабаево осудили двух мошенниц, которые за 32 тысячи рублей «сняли порчу» с пенсионерки
«У вас будут проблемы»: как в Вологде полиция навязывает родственникам умерших услуги муниципального катафалка
Вологжанин кидал пирожками и яйцами в продавца магазина, который отказался купить у него алкоголь
 
09.01.2019 [Общество]

«У вас будут проблемы»: как в Вологде полиция навязывает родственникам умерших услуги муниципального катафалка

2203
0
09.01.2019 [БлогоVO]

Про других депутатов от области

480
0
09.01.2019 [Обзор Прессы]

Вологодские поисковики Александр и Ирина Метёлкины коллекционируют елочные игрушки и мечтают о Музее детства

209
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика