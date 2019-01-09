Новым председателем комитета по управлению имуществом мэрии Череповца назначен Владимир Дмитриев

34-летний Владимир Дмитриев назначен на должность председателя комитета по управлению имуществом мэрии Череповца. Об этом сообщает официальный сайт мэрии.

Владимир Дмитриев родился в Великом Устюге. В 2007 году окончил Вологодский государственный педагогический университет по специальности «Юриспруденция». С 2008-го по 2013 год работал в прокуратуре Вологодской области, затем в прокуратуре Череповца. С 2013 года — в мэрии Череповца на посту начальника управления муниципальной службы и кадровой политики.

По словам мэра города Елены Авдеевой, что основными задачами нового руководителя станут повышение неналоговых доходов бюджета и эффективности управления городским имущественным комплексом, а также сокращение задолженности арендаторов городской недвижимости и земельных участков.

Галим Исмагилов, ранее занимавший пост председателя комитета, покинул его по собственному желанию в декабре 2018 года.