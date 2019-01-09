В Грязовецком районе «Опель» врезался в эвакуатор: пострадали двое детей
09.01.2019 [Происшествия]
В Грязовецком районе «Опель» врезался в эвакуатор. В результате ДТП водитель легкового авто, а также двое детей, находившиеся в его салоне, получили травмы.
По данным областного управления ГИБДД, авария произошла накануне в 21.30 на 424 км автодороги Москва – Архангельск. 38-летняя женщина за рулем «Опеля» не справилась с управлением и врезалась в эвакуатор «Хендай», грузивший машину.
В результате происшествия она и два пассажира иномарки - шестилетний мальчик и одиннадцатилетняя девочка - с ушибами лечатся амбулаторно.
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