В Грязовецком районе «Опель» врезался в эвакуатор: пострадали двое детей

В Грязовецком районе «Опель» врезался в эвакуатор. В результате ДТП водитель легкового авто, а также двое детей, находившиеся в его салоне, получили травмы.

По данным областного управления ГИБДД, авария произошла накануне в 21.30 на 424 км автодороги Москва – Архангельск. 38-летняя женщина за рулем «Опеля» не справилась с управлением и врезалась в эвакуатор «Хендай», грузивший машину.

В результате происшествия она и два пассажира иномарки - шестилетний мальчик и одиннадцатилетняя девочка - с ушибами лечатся амбулаторно.