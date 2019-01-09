Работающим россиянам раз в три года предоставят выходной для прохождения диспансеризации

09.01.2019 [Общество]

Работающим россиянам раз в три года предоставят один оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс РФ вступили в силу с 1 января 2019 года.

При этом работникам предпенсионного возраста будут предоставлять два дня каждый год. Чтобы получить выходной, необходимо написать заявление, при этом день или дни прохождения диспансеризации будут определяться по соглашению между работником и работодателем.

Диспансеризация - это комплексное обследование, с помощью которого выявляют хронические неинфекционные заболевания (сердечно-сосудистые, бронхолегочные, онкологические, сахарный диабет), факторы риска этих заболеваний, дают оценку состояния здоровья человека. Диспансеризацию проводят для всего взрослого населения старше 21 года в рамках государственной программы ОМС. Её можно бесплатно пройти в поликлинике по месту жительства — нужен только паспорт и полис ОМС.

В 2019 году диспансеризация распространяется на всех россиян, рожденных в 1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998 годах.

Тэги: медицина, диспансеризация

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