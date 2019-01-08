В Череповце при пожаре в квартире погибли двое мужчин

08.01.2019 [Происшествия]

7 января в Череповце двое мужчин погибли в результате поджога квартиры.

Сообщение о пожаре в пятиэтажном панельном доме на улице Вологодской, 26 поступило в 23:02. Горела двухкомнатная квартира на пятом этаже первого подъезда.

Квартира принадлежит 36-летнему мужчине. Он и его гость 1973 года рождения погибли. По предварительным данным областного УМЧС, предварительная причина пожара - поджог. На место выехали следователи.

UPD: При осмотре обнаружены следы употребления погибшими спиртного, сообщает региональное следственное управление. По результатам первоначальных медицинских исследований мужчины скончались от отравления продуктами горения. Очаг возгорания расположен в кухне квартиры. По предварительным оценкам, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем погибших.

Тэги: поджог

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