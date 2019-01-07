Чай из самовара и два Деда Мороза: во Фрязиновском парке в Вологде встретили Рождество

Несколько сотен жителей Водников и гостей микрорайона собрались во Фрязиновском парке 7 января, чтобы отпраздновать Рождество. Елку помогли организовать инициативная группа Фрязиновского парка, участники ТОСа «Водники», МКУ «Центр по работе с населением» и спонсоры.

Подготовка к празднику началась накануне вечером. Инициативная группа жителей расчистила сцену и лавочки, убрала мусор из урн, залила пологий скат с детской горки и перепроверила готовность всех артистов, волонтеров и сказочных персонажей.

Благодаря стараниям жителей, 7 января во Фрязиновском парке был организован большой праздник. Если бы не огромное количество народа, его даже можно было бы назвать семейным. Главного героя праздника – Деда Мороза - традиционно пришлось подождать. Но скучать никому не пришлось – люди пели песни, танцевали, катались с горки и пили чай из самовара.

С появлением снегурочки торжество стало еще ярче и… теплее - внучка Деда Мороза всех поставила в хоровод и закружила в танце вместе с гостями. Особенно празднику радовались дети: вместе со снегурочкой они хлопали в ладоши и пели песни.

Вскоре подоспел Дед Мороз с мешком счастья и сладостей, как положено доброму волшебнику. Многие собравшиеся хотели его потрогать, сфотографироваться, дети наперебой рассказывали стихи. Одного Деда Мороза на такую толпу не хватило - волшедник взял себе в помощники брата-близнеца. Присутствие двух Дедов Морозов никого не смутило, ведь волшебства много не бывает.

Когда хороводы закончились, собравшиеся присоединились к играм – перетягиванию каната, гонкам в мешках и многим другим. Играть детям и взрослым помогала зажигательная Баба Яга. Кстати, она произвела настоящий фурор. Дети плотно обступили колдунью, когда она появилась у елки, и снегурочке пришлось ее спасать.

Дети с удовольствием катались в санях, в которые была запряжена лошадь, - пассажиров только успевали загружать. А самые подготовленные принесли с собой ватрушки, специально для них была сделана горка.

Рождество во Фрязиново длилось около трех часов, объединив жителей микрорайона вокруг веселого праздника.

Добавим, что подобные праздники провели практически все ТОСы города. Так, ТОСы "Центральный", "Элма" и "Можайский" порадовали своих жителей праздником 30 декабря, а ТОСы "Конева" и "Станкозавод", "Ковырино" и другие встречали Деда Мороза и Снегурочку 23 декабря.