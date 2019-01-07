В Вологде при пожаре из-за курения в деревянном доме погиб пенсионер

07.01.2019 [Происшествия]

Накануне около полседьмого вечера загорелся четырехквартирный деревянный деревянный дом на Набережной 6 Армии, 31 в Вологде.

По данным областного УМЧС дом не электрифицирован, отопление в нем печное. Источником огня стала трехкомнатная квартира. Огнем поверждены диван, внутренняя отделка и потолочное перекрытие. Погиб 62-летний мужчина.

Предварительная причина  пожара - неосторожное обращение с огнём при курении со стороны погибшего.

Тэги: курение, пожар, гибель человека

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