В Вологде при пожаре из-за курения в деревянном доме погиб пенсионер

Накануне около полседьмого вечера загорелся четырехквартирный деревянный деревянный дом на Набережной 6 Армии, 31 в Вологде.

По данным областного УМЧС дом не электрифицирован, отопление в нем печное. Источником огня стала трехкомнатная квартира. Огнем поверждены диван, внутренняя отделка и потолочное перекрытие. Погиб 62-летний мужчина.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём при курении со стороны погибшего.