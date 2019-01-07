46-летнего череповчанина задержали за убийство 19-летней девушки и ее знакомого

В Череповце возбуждено уголовное дело по факту убийства 19-летней девушки и 32-летнего мужчины. По подозрению в совершении преступления задержан 46-летний череповчанин.

Тело девушки с множественными колото-резанными ранениями в области тела было обнаружено 6 января в квартире дома на улице Краснодонцев, а тело мужчины с похожими ранениями - на лестничной площадке между 1 и 2 этажом дома.

Как сообщает региональное следственное управление. квартира принадлежит подозреваемому. Накануне утром 46-летний череповчанин поссорился там с девушкой:

- Она успела позвать на помощь знакомых, но мужчина вооружился ножом и нанес ранения ее приятелю 1986 г.р., а также ей самой. В результате полученных ранений потерпевшие скончались. Также, по данным следствия, череповчанин ранил ножом знакомую погибшей девушки. Женщине удалось убежать и она была доставлена в больницу, где ей оказана медицинская помощь.

Дело передано в производство первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Вологодской области.