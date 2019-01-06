Череповецкий "Алмаз" дважды обыграл "Амурских тигров"

Череповецкий «Алмаз» возглавил западную конференцию Молодёжной хоккейной лиги, дважды обыграв "Амурских тигров". Первый матч завершился со счетом 2:1, второй - 4:0.



Вратарь «Алмаза» Дмитрий Шугаев во второй игре отразил все 19 бросков по своим воротам и отыграл 6 матч в этом сезоне на "0". После этой победы череповчане возглавили западную конференции МХЛ, имея 70 очков в 48 матчах. Ближайший соперник СКА-1946 отстает на три очка, но и имеет 6 матчей в запасе. Следующие матчи «Алмаз» проведет 15 и 16 января в Москве, против МХК «Динамо».