Череповецкий "Алмаз" дважды обыграл "Амурских тигров"

06.01.2019 [Спорт]

Череповецкий «Алмаз» возглавил западную конференцию Молодёжной хоккейной лиги, дважды обыграв "Амурских тигров". Первый матч завершился со счетом 2:1, второй - 4:0.

Вратарь «Алмаза» Дмитрий Шугаев во второй игре отразил все 19 бросков по своим воротам и отыграл 6 матч в этом сезоне на "0". После этой победы череповчане возглавили западную конференции МХЛ, имея 70 очков в 48 матчах. Ближайший соперник СКА-1946 отстает на три очка, но и имеет 6 матчей в запасе. Следующие матчи «Алмаз» проведет 15 и 16 января в Москве, против МХК «Динамо».

Тэги: хоккей

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