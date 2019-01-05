В Грязовецком районе водитель "Дэу" врезался в грузовик и погиб

В Грязовецком районе столкнулись "Дэу Нексия" и грузовой "Даф". Авария произошла сегодня на 395 км автодороги Москва-Архангельск.

По предварительной версииобластного УМВД, 23-летний молодой человек за рулем "Дэу" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП водитель "Дэу" получил смертельную травму. На месте происшествия работают наряды ГИБДД.