В Грязовецком районе водитель "Дэу" врезался в грузовик и погиб

05.01.2019 [Происшествия]

В Грязовецком районе столкнулись "Дэу Нексия" и грузовой "Даф". Авария произошла сегодня на 395 км автодороги Москва-Архангельск.

По предварительной версииобластного УМВД, 23-летний молодой человек за рулем "Дэу" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП водитель "Дэу" получил смертельную травму. На месте происшествия работают наряды ГИБДД.

 

Тэги: ДТП, выезд на встречку

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