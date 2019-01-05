19-летняя череповчанка украла из банкомата 95 тысяч рублей

05.01.2019 [Происшествия]

В Череповце задержали 19-летнюю девушку, которая воспользовалась сбоем в работе банкомата и забрала чужие 95 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД,инцидент произошел в Заягорбском районе города. Клиент одного из банков положил через банкомат на свой счет крупную сумму денег, которая должны была пойти на погашение задолженности по кредитному договору. После проведенной операции мужчина распечатал чек и ушел.

- Позже в программном обеспечении произошел сбой, в результате которого часть денежных средств положенных им были возвращены в купюроприемник. Оперативники, просмотрев запись с видеокамеры, установленной в корпусе банкомата, установили, что денежные средства присвоила неизвестная девушка. По данному факту дознавателем отдела полиции №2 УМВД России по г. Череповцу по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража» было возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба УМВД.

Девушку, подозреваемую в краже 95 тысяч рублей из банкомата,задержали.  Ей оказалась ранее судимая 19-летняя череповчанка 1999 г.р. Она призналась в содеянном и пояснила, что деньги, оказавшиеся в купюроприемнике, потратила на собственные нужды.

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