Хоккейная "Северсталь" обыграла братиславский "Слован"

Череповецкая «Северсталь» в матче Регулярного чемпионата КХЛ одержала победу над братиславским «Слованом». В игре последней и предпоследней команды Западной конференции всё решила игра в неравных составах.

Капитан череповчан Юрий Трубачев отрыл счёт, реализовав численное большинство в середине второго периода, а Владислав Кодола в третьем отрезке игры установил окончательный счёт 2:0. Вратарь «Северстали» Доминик Фурх отразил 33 броска по своем воротам и отыграл второй матч на "0".



Благодаря этой победе «Северсталь» покинула последнюю строчку Западной конференции. В следующем матче, 8 января, череповчане примут «Динамо» Рига.