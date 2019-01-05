Хоккейная "Северсталь" обыграла братиславский "Слован"

05.01.2019 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» в матче Регулярного чемпионата КХЛ одержала победу над братиславским «Слованом». В игре последней и предпоследней команды Западной конференции всё решила игра в неравных составах.

Капитан череповчан Юрий Трубачев отрыл счёт, реализовав численное большинство в середине второго периода, а Владислав Кодола в третьем отрезке игры установил окончательный счёт 2:0. Вратарь «Северстали» Доминик Фурх отразил 33 броска по своем воротам и отыграл второй матч на "0".

Благодаря этой победе «Северсталь» покинула последнюю строчку Западной конференции. В следующем матче, 8 января, череповчане примут «Динамо» Рига.

Тэги: ХК «Северсталь»

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