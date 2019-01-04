62 пьяных водителя отстранили от управления авто в Вологодской области за два дня

04.01.2019 [Происшествия]

1 и 2 января в Вологодской области отстранили от управления автомобилем 62 пьяных и отказавшихся от прохождения медосвительствования водителя, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Так, 2 января на улице Кирова в поселке Чагода полицейские остановили  ВАЗ-2107 под управлением 24-летнего молодого человека. Водитель управлял транспортным средством, будучи не пристегнутым ремнем безопасности, что и привлекло внимание наряда. Разговаривая с молодым человеком, сотрудники ДПС почувствовали запах алкоголя. Медосвидетельствование на месте показало  0,516 мг алкоголя на литр выдыхаемого водителем воздуха (при максимально допустимых 0,16 мг/л). С результатом освидетельствования гражданин согласился, в отношении него был оформлен протокол по делу об административном правонарушении по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ. Теперь ему предстоит выплатить крупный денежный штраф в размере 30 тысяч рублей. Также он будет лишен прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Кроме того, 1 и 2 января в регионе было зарегистрировано два ДТП с пострадавшими по вине нетрезвых водителей. 1 января в 22:50 в Вологде на улице Конева пьяный, лишенный прав 26-летний водитель ВАЗ-2114 проехал перекресток с улицей Можайского на запрещающий сигнал светофора. Произошло столкновение с ВАЗ-2110, ехавшим на «зеленый». В результате ДТП две пассажирки второго автомобиля госпитализированы с травмами.

В этот же день произошло ДТП в 16:40 у дома 10 на ул. Стандартной в поселке Советский Тотемского района. 30-летний пьяный мужчина, управляя мотоблоком с прицепом, при повороте допустил опрокидывание и падение пассажира – 19-летней девушки. В результате ДТП она с травмами лечится амбулаторно.

 

Тэги: пьяные водители

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