Ярмарка товаров ручной работы открылась в Вологодском музее-заповеднике

03.01.2019 [Общество]

В Юго-Западной башне вологодского кремля открылась ярмарка товаров ручной работы. Там можно купить тканые половики, кружево, предметы с традиционной росписью, различные элементы декора из дерева, керамики и ткани, а также мыло ручной работы, сладости и Иван-чай.

Свои работы представят около 20 мастеров. В прошлом году ярмарку в музее посетили более 4000 человек.

Посетителей ждут с 10 до 17:30 на улице Орлова, 15. Вход свободный, сообщает Вологодский музей-заповедник.

О том, какие еще мероприятия можно посетить в каникулы, читайте в нашей афише.

Тэги: ярмарки

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