В Вологде во время пожара в квартире на улице Архангельской погиб 55-летний мужчина

В Вологде на пожаре в многоквартирном доме погиб 55-летний мужчина. Трагедия произошла сегодня рано утром на улице Архангельской, 7, сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Сигнал о возгорании в одной из комнат двухкомнатной квартиры на третьем этаже жилого дома поступил на пульт "01" в 4.39. Спустя 7 минут первые пожарные подразделения уже были на месте. Из здания были эвакуированы 10 человек. Ликвидировать возгорание удалось к 4.59, пламя повредило внутреннюю отделку комнаты, диван, квартира закопчена по всей площади. В результате пожара погиб 55-летний хозяин квартиры. Из огня удалось спасти ценностей на 700 тысяч рублей.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении, допущенное погибшим.