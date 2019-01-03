В Вологодском районе водитель "Тойоты" погиб, врезавшись в "Фольксваген"

03.01.2019 [Происшествия]
В Вологодском районе водитель "Тойоты" погиб, врезавшись в "Фольксваген"

В Вологодском районе мужчина погиб в  результате столкновения "Тойоты" и "Фольксвагена". ДТП произошло на 451 км автодороги Москва – Архангельск вчера в 20.35.

По предварительным данным областного УМВД,  69-летний житель Московской области за рулем "Тойоты" с прицепом, допустил занос  и выехал на полосу встречного движения. Там иномарка врезалсь в  стоящий на левой обочине автомобиль "Фольксваген", а потом съехала в кювет. В результате ДТП водитель автомобиля "Тойота" от полученных травм скончался в больнице.

Еще одно ДТП со смертельным исходом произошло в ночь с 1 на 2 января в Грязовецком районе: ВАЗ сбил пешехода, который находился на проезжей части 55 км автодороги Грязовец - Вохтога, От полученных травм  31-летний мужчина скончался на месте происшествия. Известно, что светоотражающие элементы на его одежде отсутствовали. 

 

Тэги: ДТП
Фото пресс-службы областного УМВД

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