В Вологодском районе водитель "Тойоты" погиб, врезавшись в "Фольксваген"

В Вологодском районе мужчина погиб в результате столкновения "Тойоты" и "Фольксвагена". ДТП произошло на 451 км автодороги Москва – Архангельск вчера в 20.35.

По предварительным данным областного УМВД, 69-летний житель Московской области за рулем "Тойоты" с прицепом, допустил занос и выехал на полосу встречного движения. Там иномарка врезалсь в стоящий на левой обочине автомобиль "Фольксваген", а потом съехала в кювет. В результате ДТП водитель автомобиля "Тойота" от полученных травм скончался в больнице.

Еще одно ДТП со смертельным исходом произошло в ночь с 1 на 2 января в Грязовецком районе: ВАЗ сбил пешехода, который находился на проезжей части 55 км автодороги Грязовец - Вохтога, От полученных травм 31-летний мужчина скончался на месте происшествия. Известно, что светоотражающие элементы на его одежде отсутствовали.