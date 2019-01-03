Череповчанин, угрожая ножом, сорвал золотую цепочку с шеи случайного прохожего

03.01.2019 [Происшествия]

В Череповце полиция задержала 36-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении. По версии следствия, в конце декабря он напал на случайного прохожего ночью на улице Моченкова.

В полицию обратился 41-летний житель города. Мужчина рассказал, что неизвестный сорвал с него золотую цепочку и скрылся. Сумма ущерба, со слов заявителя, составила порядка 12000 рублей. 

- В ходе разговора с потерпевшим сотрудники полиции выяснили, что 41-летний череповчанин возвращался в ночное время с корпоратива домой, во дворе по улице Моченкова к нему сзади подошел неизвестный мужчина, приставил к горлу металлический предмет похожий на нож и потребовал снять с себя золотую цепочку. Заявитель не сразу понял что ему сказали. Когда он начал поворачиваться лицом к нападавшему, тот сорвал цепочку с его шеи и скрылся. Работая по данному факту, сотрудники отдела уголовного розыска опросили ряд возможных свидетелей, просмотрели записи с камер наружного  видеонаблюдения, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Полицейским удалось установить личность нападавшего, им оказался 36-летний череповчанин. Подозреваемый был задержан в Заягорбском районе города и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Там задержанный рассказал, что  приметил потенциальную жертву в кафе, где распивал спиртные напитки. Воспользовавшись  тем, что потерпевший  пьян, злоумышленник напал на череповчанина в темном переулке и, угрожая, забрал цепочку. Похищенное нашли в ходе обыска на съемной квартире подозреваемого. При проведении опознания потерпевший также указал на задержанного. Сейчас мужчина уже дал признательные показания, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

По данному факту полицейскими было возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». Ведется следствие.

Тэги: ограбление

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