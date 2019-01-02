В Соколе из-за неосторожного обращения с огнем погибла 93-летняя пенсионерка

Сегодня ночью в Соколе при пожаре погибла 93-летняя пенсионерка. Около 4.16 поступил вызов о возгорании однокомнатной квартиры на третьем этаже кирпичного дома на улице Интернатной, 12. Пожарные прибыли на место спустя три минуты.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём со стороны хозяйки квартиры. По данным областного УМЧС, в момент пожара пожилая женщина была дома одна. Сгорели постельные принадлежности.

Всего в первый день нового года и в ночь с 1 на 2 января в Вологодской области произошло семь пожаров, сообщает областное УМЧС. Причинами стали аварийный режим работы электрооборудования. неисправность дымохода и печного отопления.