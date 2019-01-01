В Великоустюгском районе ВАЗ на "зебре" насмерть сбил 54-летнюю женщину

В селе Васильевское Великоустюгского района водитель ВАЗа насмерть сбил 54-летнюю женщину-пешехода. Трагедия произошла накануне, 31 декабря, около 16.30.

По данным пресс-службы областного УМВД, 24-летний водитель ВАЗ-2114 допустил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.