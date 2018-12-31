В Чебсаре при пожаре из-за курения погиб пьяный хозяин дома

Накануне около 23 часов загорелся одноэтажный деревянный дом в Клубном переулке, 11 в поселке Чебсара Шекснинского района.

По данным областного УМЧС, пожарыне приехали спустя четыре минуты после вызова. В результате пожара повреждена внутренняя и наружная отделка дома. 67-летний хозяин дома погиб. Причиной загорания стало его неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, сегодня ночью по этой же причине загорелась квартира в трехэтажном кирпичном доме в Тотьме на улице Механизаторов, 2а. Огнем повреждены входная дверь и отделка квартиры. Пришлось эвакуировать двоих детей и трех взрослых, 46-летняя женщина была госпитализирована с признаками отравления угарным газом. По данным областного УМЧС, виновником пожара стал куривший 63-летний хозяин квартиры.

