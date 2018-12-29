Коллекторскому агентству, угрожавшего вологжанину расправой, придется выплатить ему 7 тысяч рублей

Коллекторское агентство ООО «Агентство ликвидации долгов» из Нижнего Новогорода будет обязано возместить моральный вред вологжанину, с которого требовал возместить долг его сотрудник.

Напомним, как сообщалось в сентябре, коллектор требовал у жителя Вологды вернуть долг его знакомого, угрожая мужчине по телефону расправой из-за чужого невыплаченного кредита. Поскольку вологжанин не имел никакого отношения к этому кредиту, он обратился с жалобой врегиональное управление ФССП России.

Сотрудники службы составили в отношении агентства протокол по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Арбитражный суд Вологодской области назначил фирме штраф в размере 50 тысяч рублей.

После этого пострадавший обратился в Вологодский городской суд с иском о возмещении морального вреда. Суд его удовлетворил - теперь коллекторской организации придется выплатить мужчине 7 тысяч рублей.