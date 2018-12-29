В Великом Устюге водитель "Шевроле" при объезде машины сбил насмерть 11-летнего ребенка

Вв Великом Устюге сбили насмерть 11-летнего мальчика. ДТП произошло сегодня около 14:25 на перекрестке улиц Дежнева и Энгельса.

По предварительной версии областного УМВД, 32-летний водитель "Шевроле Лачетти", объезжая ГАЗель, водитель которого остановился, чтобы пропустить ребенка, совершил на него наезд. В результате ДТП мальчик получил смертельную травму.

На месте происшествия работали наряды ГИБДД.