Череповчанка Евгения Лаленкова завоевала золото Всероссийских соревнований по конькобежному спорту

Череповчанка Евгения Лаленкова одержала победу на дистанции 5000 метров на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту "Памяти Б. И. Шавырина", которые проходят в подмосковной Коломне. По результатам этих соревнований будет сформирована Сборная России для участия в Чемпионате Европы по многоборью и Чемпионате мира на отдельных дистанциях.

Евгения Лаленкова показала результат 4:09,50, ппередив ближайшую преследовательницу Елизавету Казелину на 92 сотых секунды. Тройку лидеров замкнула Елена Сохрякова.

Череповчанин Артём Кузнецов с результатом 35,36 секунды занял 5 место на дистанции 500 метров среди мужчин. Его отставание от победителя, Павла Кулижникова, составило 96 сотых секунд. Ещё один представитель Вологодской области, Руслан Захаров, на этой дистанции занял 7 место.