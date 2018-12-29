Изобретение сотрудников ВоГУ завоевало золотую медаль на выставке в Париже

29.12.2018 [Общество]

Разработка Вологодского государственного университета - ультразвуковой миниэкстрактор -  отмечена золотой медалью Международного салона изобретений и инноваций «Гран-при Эйфель» в Париже. Разработка защищена патентом РФ, авторы – Антон Синицын и Анатолий Коняхин.

- Ультразвуковой миниэкстрактор предназначен для приготовления насыщенных питьевых настоев на основе растительного сырья (шиповника, плодов рябины, зеленого чая и других), а также напитков из целебных трав в домашних условиях. Температура воды внутри ёмкости составляет 45 - 60°С. Такие температуры оптимальны с точки зрения сохранения биологически ценных свойств растительных ингредиентов. Использование такого устройства позволит в домашних условиях получить богатый витаминами напиток из экологически чистых природных продуктов с использованием местного растительного сырья, - сообщает сайт ВоГУ.

В работе парижского салона приняли участие изобретатели из Австрии, Алжира, Бельгии, Германии, Испании, Ирана, Люксембурга, Марокко, Польши, России, Саудовской Аравии, США, Туниса, Франции, Швейцарии и Швеции.

Ранее, в 2016 году, это изобретение было отмечено золотой медалью на международном салоне изобретений «Конкурс Лепин».

На российском стенде демонстрировались 18 разработок из Вологды, Москвы, Краснодара, Новочеркасска, Рыбинска, а также Дагестана и Мордовии, охватывающие широкий спектр направлений: авиационная, автомобильная, текстильная промышленность, биотехнологии, защита окружающей среды, медицина, общее машиностроение, промышленное оборудование, электроника и энергетика.

Тэги: изобретения

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