Арбузы под кроватью, булочка за 5 копеек и фейерверк из розетки: новогодние истории вологжан из детства

Наталья Рюмина

Мы знаем их взрослыми и серьезными, но когда-то эти люди были детьми, ждали Деда Мороза и верили в Новогоднее чудо. Сейчас они выросли, занимают важные посты, работают в творческих профессиях, ведут бизнес, но накануне праздников Newsvo попросил их вспомнить о новогодних чудесах из детства.

Об арбузах под кроватью и своей детской находчивости журналистам рассказал глава Вологодского района Сергей Жестянников:

- Я родился в очень интересное время и в интересном месте - Старый Оскол Белгородской области. Это была небольшая деревенька, совсем маленькая, отдельно стоящий дом, рядом бабушки, прабабушки… Помню елочку – чудо чудесное, а на ней конфетки вместо игрушек. Я их аккуратненько разворачивал, эти конфетки, съедал и закручивал фантики обратно так, чтобы не было видно, что сладости съедены. Был очень счастлив. Но в Новый год мои «преступления» были раскрыты. Когда гостям подавали чай, родители обнаружили, что праздничные конфетки пустые. Меня не ругали, конечно, похвалили за находчивость и ловкость. Вот такой был хитрый маленький Сережа. А еще помню, когда заглянул под кровать перед Новым годом, то увидел там арбуз, вот это было тоже замечательно. Зеленые арбузы тогда покупали осенью, закатывали под кровать, и они у нас там хранились. На Новый год они как раз созревали. Очень интересно было, особенно эти конфетки и спелые арбузы зимой.

Хранитель усадьбы Спасское-Куркино Николай Сайкин, рассказал, что чуть не расплакался от подарка Деда Мороза. Это было совсем недавно, но о детстве у него тоже много воспоминаний:

- Помню историю из 1970-х вроде, я еще не ходил в школу, был совсем небольшой. Папа у меня, Алфей Николаевич Сайкин, был известным в Молочном радиотелемастером. На Новый год он привез цветной телевизор. Это был второй цветной телевизор на все село. Сначала он привез телевизор какому-то профессору, а потом и себе. Тогда только-только начинало входить в обиход цветное телевидение. Это была такая редкость – воспринималось как полет в космос. Это было настолько яркое событие…. Представляете, Новый год, подарки под елкой, и среди них самый настоящий цветной телевизор. Конечно, после этого дня у нас дома стало собираться много ребят. Мы сидели и смотрели мультики, фигурное катание и хоккей, который был безумно популярен. Конечно, изображение было очень слабенькое, но было удивительно здорово. А в этом году к нам приезжал Дедушка Мороз в Куркино. Он уже шестой год подряд нас поздравляет. И вчера такая радость была у всех - у взрослых, у детей. Мне дедушка подарил варежки, и я чуть не расплакался. У меня столько радости было. А внуки-то как были рады, что дедушка дедушке варежки подарил.

Начальник управления образования города Вологды Ирина Гуляева устроила в детстве настоящий фейерверк, но ее за это не похвалили:

- Кроме того, что за две недели дома начинало пахнуть апельсинами, холодильник был заполнен колбасой и мясом, которая привозилась из Москвы, а под елкой лежали подарки, я помню, как я сходила в гости с родителями, и больше меня в гости после этого не звали. Это было в новогодние праздники, родители пошли к друзьям и взяли меня с собой. Тогда детей было не принято садить за общий стол, поэтому меня отвели играть в отдельную комнату. К сожалению, других детей в гостях не оказалось, так же как и разнообразия игрушек. Мне, наверное, годика четыре было. Девочка я была любопытная, нашла молоточек, нашла гвоздики и нашла дырочки - они оказались розеткой. В общем, в тот день у меня были и фейерверк, и бенгальские огни перед глазами - полный набор. Все обошлось, меня не прибило, не убило. Нов гости меня потом не приглашали.

Депутат законодательного собрания Вологодской области Владимир Буланов, говорит, что чудес не видел, но все еще их ждет, а в его детстве было новогоднее волшебство:

- У нас все это было настолько просто, в нашем детстве волшебством, к сожалению, считали даже обычные мандарины. Мое детство проходило в маленькой деревне в 15 домов, где люди практически полностью жили натуральным хозяйством. Люди не могли себе позволить каких-то изысков, а мандарины казались таковыми. Но в школьные подарки наш учитель клал два мандаринчика. Школа была из 15 человек, там все четыре класса сидели в одной комнате. Вел уроки одновременно один учитель. До сих пор я не могу понять, как он, один человек, умел управляться с четырьмя классами, хотя у всех были разные уроки и разный материал. Вот представьте себе, все эти 15 человек выросли и нашли свое место в жизни. Его супруга, которая занималась хозяйственными делами в школе, формировала на Новый год подарки. Кроме мандаринов, в пакет была положена булочка, которая стоила 5 копеек, ее пекла эта женщина. Вот какое сейчас разнообразие хлебобулочных изделий, но таких булочек и такого вкуса уже нет. Это простейшие, казалось бы, булочки, но запах и вкус у них был такой, что я его до сих пор помню. Пожалуй, наравне с мандаринами это был один из ценнейших подарков, который можно было получить на Новый год. Наверное, уникальность любого подарка зависит от простоты, а, самое главное, от душевности, которая вложена в этот подарок.

Разоблачить Деда Мороза пытался сын пресс-секретаря Вологодского региона СЖД Лилии Сенченко: