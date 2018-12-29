Администрация Вологды в 2019 году объявит новый аукцион на доделку работ в Фрязиновском парке

В случае ликвидации «СК «Новый дом» завершать благоустройство Фрязиновского парка в Вологде будет другой подрядчик. Об этом сказали сегодня на заседании в вологодском ОНФ, в котором приняли участие члены инициативной группы жителей и представители городской администрации.

Напомним, 10 декабря ООО «СК Новый дом», которое выполняло ремонт Красного и Октябрьского мостов в Вологде, а также благоустраивало Фрязиновский парк, подало документы на ликвидацию.

Конкурс на завершение работ в Фрязиновском парке планируют провести в 2019 году. На это в бюджете остались 2 млн рублей: администрация Вологды перечислила в декабре ликвидируемому ООО «СК «Новый дом» около 21 млн рублей из заявленных по проекту 23 млн рублей. По словам начальника департамента городского хозяйства Андрея Макаровского, оплачены были только фактически выполненные работы:

- Не выполненные работы – это часть дорожек , которые не досыпаны, часть круглой площадки. В акт не вошли также работы по устройству мостиков и настилов на прудах. Там длинный список всяких мелочей.

Лев Анисимов, фирма которого выполняла авторский надзор на проекте, говорит о том, что даже из тех работ, которые принял технадзор, и за которые подрядчику перевели деньги, не все были выполнены качественно. Например, по их данным, не было выполнено уплотнение грунта под дорожками.

- Однако в администрации нам сказали, что поскольку договор на авторский надзор был заключен у нас с подрядчиком, а не с ними, то никакой силы наш журнал авторского надзора не имеет. Кроме того, с нами не рассчитался подрядчик ни по авторскому надзору, ни по проекту. Наши подрядчики также выполняли работы по изготовлению малых форм, тоже не расплатились. На данный момент мы отправили досудебную претензию, в «СК «Новый дом» ее игнорируют, не принимают. Мы будем через суд приостанавливать их ликвидацию, - сказал Лев Анисимов.

О некачественных работах заявляли и жители:

- Всю информацию мы описывали подробно и с приложением фотографий, с расчётами и ссылками на законы. К сожалению, из-за смены сотрудников администрации, нам часто отвечали на встречах: «я не могу отвечать за действия предшественников.

Городские власти говорят о том, что необходимо дождаться весны и увидеть, какие конкретно имеются дефекты на месте. Если фирма к тому времени ликвидируется, исправлять недостатки придется за счет городского бюджета. Каким образом это будет происходить, еще предстоит решить. Андрей Макаровский отметил, что власти никак не могут повлиять на решение «СК «Новый дом» ликвидироваться.