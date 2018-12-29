Прокурором Вологды назначен Максим Гришин

Прокурором Вологды назначен 38-летний Максим Вячеславович Гришин. Вадим Провоторов, ранее занимавший этот пост, ушел на пенсию.

С 2017-го по 2018 год Максим Гришин работал в прокуратуре Вологодской области в отделе по надзору за исполнением федерального законодательства. До этого с 2003 года он работал в органах прокуратуры Орловской области, уроженцем которой является.

Добавим, что Максим Гришин работал в прокуратуре Кромского района Орловской области, когда там расследовалось прошумевшее на всю страну дело учителя немецкого языка кромской поселковой школы Александра Бывшева, которое началось с доноса. В местной районной газете было опубликовано анонимное письмо, осуждающее учителя за стихотворение в поддержку украинского народа, которое он опубликовал у себя "Вконтакте". Автор письма просил считать его обращением в прокуратуру. «Новой газете» Максим Гришин тогда пояснил, что материалы проверки были направлены в отдел по противодействию экстремизму УМВД по Орловской области. В основу приговора легла экспертиза преподавателя Орловского Госуниверситета Людмилы Власовой, которая обнаружила в стихах Бывшева признаки экстремизма.