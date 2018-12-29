Сто школьников Вологодской области получили 5 тысяч рублей за успехи в учебе

29.12.2018 [Общество]

Ежегодную областную премию «100 юных талантов Вологодчины» вручили одаренным школьникам региона.

В этом году детей поощрили в пяти номинациях: «Наука» (41 ученик), «Художественное творчество», «Гуманитарные науки», «Техническое творчество» (по 30 человек), «Спорт» (29 человек). Кроме дипломов, школьникам выдали денежную премию в размере 5 тысяч рублей. В прошлом году она составляла 3 тысячи рублей.

Отбор кандидатов осуществлялся на основании заявок из районов и городов области. Основной критерий - победа в международных, всероссийских, областных олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах. 

Добавим, что ранее в декабре 30 учеников 5-11 классов из Вологды удостоились стипендии мэра города. Она составляет 12 тысяч рублей в год. Отметим, что некоторые дети стали получателями и премии «100 юных талантов Вологодчины», и стипендии мэра Вологды.

Тэги: школьники, образование

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