В Харовске подожгли расселенный аварийный дом

29.12.2018 [Происшествия]
В Харовске подожгли расселенный аварийный дом

В Харовске накануне утром подожгли расселенный аварийный дом на улице Набережной, 35, сообщает пресс-служба УМЧС.

Сообщение о возгорании в пятиквартирном деревянном доме размером 10 x 20 метров поступило в 7.02 утра 28 декабря. Ликвидировать последствия пожара удалось к 8.19 часам. Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.

Известно, что здание принадлежит администрации Харовского района, было расселено в 2017 году. Согласно данным сайта «Реформа ЖКХ», местные власти должны были его снести до конца 2017 года.

Тэги: пожары в расселенных домах
Фото областного УМЧС

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