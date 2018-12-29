В поселке Суда пропавшего приемного ребенка нашли в диване, играющего на планшете

В поселке Суда Череповецкого района несколько часов искали ребенка, который спрятался в диване, сообщает пресс-служба областного УМЧС.

12-летний мальчик пропал накануне вечером: в полицию обратилась мать мальчика. К поисковой операции подключились 18 полицейских и шесть спасателей. В итоге ребенок был найден ночью дома в диване около 2.30. Сообщается, что он сидел и играл в планшете. Мальчик воспитывается в приемной семье.