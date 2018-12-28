Электронные копии книг и статей о народах Русского Севера выложили на сайте Вологодской областной библиотеки

28.12.2018 [Общество]

Узнать о материальной и духовной культуре трех коренных народов Русского Севера – вепсов, карел и зырян можно на сайте Вологодской областной библиотеки. Там размещена новая цифровая коллекция  «Этнография и фольклор Русского Севера». 

Цифровая коллекция - собрание электронных копий книг и статей из фондов Вологодской областной универсальной научной библиотеки, посвященных традиционной культуре севернорусского крестьянства, ритуалам, обычаям, народным верованиям, устному народному творчеству и диалектам. Кроме того, большой раздел рассказывает о материальной и духовной культуре трех коренных народов Русского Севера – вепсов, карел и зырян.

В коллекции также представлена часть репертуара этнографической и краеведческой периодики, хранящейся в фондах библиотеки. Массив оцифрованных документов составляет 3550 электронных копий книг и статей, более 6000 номеров периодических изданий, 44 аудиофайла, 353 фотофайла.

Хронология материалов обширна – с конца XVIII в. до сегодняшнего дня. Самый ранний источник, «Словарь учрежденных в России ярмарок и торгов» М. Д. Чулкова, датирован 1789 годом. В библиотеке отмечают, что доступ к большинству электронных документов, размещенных в коллекции, открыт для всех пользователей сети Интернет. В разделах предусмотрена сортировка источников по алфавиту и хронологии, также возможен контекстный поиск.

Проект направлен на популяризацию фольклора Русского Севера и сохранение традиций народной культуры.

 

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