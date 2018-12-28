Из бюджета Вологодской области в начале 2019 года потратят почти миллион рублей на перевозки чиновников

Контракты на обслуживание официальных мероприятий, которые должны заключить в начале 2019 года, обойдутся областному бюджету в несколько миллионов рублей. Заказчиком нескольких из них выступает уже знакомый вологжанам «Презентационно-сервисный центр Вологодской области».

Отметим, что «Презентационно-сервисный центр» (ПСЦ) до сих пор не объединили с Управлением по эксплуатации зданий (про это объединение в августе 2018 года объявил губернатор области). Тем временем казенное учреждение продолжает осваивать бюджетные миллионы, запланировав аукционы уже на следующий год.

Так, 18 января должен состояться аукцион на оказание транспортных услуг с начальной ценой контракта 923 тысячи 500 рублей. Вологодские чиновники планируют потратить эти деньги на поездки по Вологде и Вологодской области, в Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область,

Цели поездок в техническом задании не указаны. Сообщается, что «оказание транспортных услуг осуществляется по заявкам Заказчика, направляемым Исполнителю не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты оказания услуги», а «при получении экстренной заявки от Заказчика обеспечивается подача машины к месту требования в течение 60 минут».

Перевозки должны осуществляться на легковом авто класса Е и С. Класс Е – это машины бизнес-класса, например, Mercedes-Benz E-klasse, Audi A6, BMW 5-er. Класс С – это такие автомобили как, например, Ford Focus, Toyota Corolla, Volkswagen Golf. Объем оказываемых услуг измеряется в часах. Для бизнес-класса установлена норма – 1000 часов за год, для автомобилей класса С – 500 часов.

Услуга будет оплачена из бюджета Вологодской области. В уставе ПСЦ указано, что одним из основных видов его деятельности является «обеспечение транспортными услугами по доставке участников мероприятий к месту проведения мероприятий и обратно». При этом на балансе регионального "Автотранспортного предприятия", учрежденного правительством Вологодской области, находится 88 машин. В 2018 году из бюджета Вологодской области потратили 15 млн рублей на покупку и ремонт автомобилей.

Кроме того, ПСЦ опубликовало еще один аукцион - на проведение трех мероприятий в феврале-марте 2019 года. В него тоже заложены транспортные услуги. 9 января будет выбран подрядчик на «Оказание услуг по обеспечению организации и проведения мероприятий межведомственного характера, проводимых органами исполнительной государственной власти Вологодской области в феврале-марте 2019 года».

Из бюджета Вологодской области на них планируют потратить 2 512 500 рублей. На эти деньги будет проведено три мероприятия.

10-15 февраля в Москве пройдет 26-я Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2019», в которой Вологодская область примет активное участие. Кроме создания стенда Вологодской области, создания выставочного пространства, предоставления телевизора, стульев, столов, ПСЦ просит будущих подрядчиков также оказать услуги по предоставлению транспорта для организации выставки. Учреждению требуется автобус не ранее 2004 года выпуска на 25 человек на 92 часа.

Оказание транспортных услуг также заложено в стоимость мероприятия, посвященного Дню памяти россиян, исполнявших воинский долг за пределами Отечества. Мероприятие состоится 15 февраля на двух площадках - в Октябрьском сквере и в здании правительства области на Герцена, 2. Для его проведения ПСЦ заказал три автобуса на 19, 40 и 25 мест. Один должен отработать 2 часа, другой – 4, третий - 5 часов.

Кроме этого, подрядчик должен будет сделать 7000 информационных листовок, 2000 поздравительных открыток, обеспечить 20 лампадок и 100 живых гвоздик.

Еще одно событие, для которого нужен автобус, состоится в марте 2019 года - это форум детского совета (ред. - возможно, речь идет про детский совет при уполномоченном при губернаторе Вологодской области по правам ребенка). Пока не известна точная дата и место проведения совета - они должны быть согласованы с ПСЦ в течение трех дней с даты заключения контракта. На это мероприятие требуется автомобиль не ранее 2013 года выпуска, который должен проехать 372 километра, и автобус на 25 мест на 16 часов.

Еще 1,27 млн рублей из бюджета Вологодской области потратят в 2019 году на оказание услуг по сервисному обслуживанию комплекса мультимедийного, презентационного, коммутационного и сетевого оборудования. Оно находится на 10 этаже здания правительства области и включает в себя видеостену, жк-панели, громкоговорители, мониторы, контролеры и т.д. Этот аукцион провело в ноябре бюджетное учреждение Вологодской области "Центр информационных технологий". Его учредителем является Вологодская область. Победителем аукциона стало ООО "Полимедиа" из Москвы, которое работает с 26 апреля 2018 года.

Второй участник аукциона - ООО "Полисервис" из Москвы", предложил выполнить эту услугу намного дешевле - за 948 тысяч рублей, однако аукционная комиссия выставила ему более низкие отметки по некоторым критериям, в частности, по квалификации трудовых ресурсов.