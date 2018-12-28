Ущерб лесу, причиненный преступлениями в Вологодской области в 2018 году, возместили лишь на 50%

28.12.2018 [Происшествия]

В 2018 году в Вологодской области возмещена только половина причиненного преступлениями в сфере лесного комплекса ущерба. Об этом говорили на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которое состоялось в региональном правительстве.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, за 10 месяцев этого года наблюдается увеличение числа зарегистрированных преступлений в этой сфере на 5%. Наибольший рост отмечается на территории Бабушкинского, Сямженского и Череповецкого районов.

«Размер причиненного материального ущерба по оконченным и приостановленным уголовным делам в сфере лесопромышленного комплекса, находящимся в производстве по преступлениям экономической направленности, составил около 495 млн. рублей. Принятыми мерами возмещено 249,5 миллионов, - отметил замгубернатора Виталий Тушинов. - В настоящее время прорабатывается вопрос о размещении на штрафстоянках региона лесозаготовительной техники, которая используется при незаконных рубках леса». 

Тэги: лес

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