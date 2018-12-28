Ущерб лесу, причиненный преступлениями в Вологодской области в 2018 году, возместили лишь на 50%

В 2018 году в Вологодской области возмещена только половина причиненного преступлениями в сфере лесного комплекса ущерба. Об этом говорили на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которое состоялось в региональном правительстве.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, за 10 месяцев этого года наблюдается увеличение числа зарегистрированных преступлений в этой сфере на 5%. Наибольший рост отмечается на территории Бабушкинского, Сямженского и Череповецкого районов.