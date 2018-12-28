В новогодние каникулы в Вологде пройдет фестиваль любительских театров

28.12.2018 [Общество]

Открытый фестиваль малых театральных форм «Зимний калейдоскоп» пройдет в Вологде с 5 по 8 января. В нем примут участие любительские театры из Вологды и Тольятти, сообщает пресс-служба городской администрации

Помимо  спектаклей, жители и гости Вологды также смогут посетить театральные мастер-классы. Так, 5 января в здании на Козленской, 2 (бывший «Красный угол») занятие проведет актриса вологодского ТЮЗа Елена Авдеенко, а резидент топ-10 Екатерина Дмитриева поделится секретами успеха публичных выступлений. Сценические миниатюры подготовили клуб «КЛАД» и творческая мастерская «Театр Эмоций».

6 января о «Слове в жизни и на сцене» расскажет преподаватель студии «ПодРосток» Дворца творчества детей и молодежи Татьяна Слинкина. Свои работы вологжанам покажут актеры театров «Острова», «Аквариум», «ПодРосток».

7 января вологжанам расскажут о творческой профессии режиссера. В этот день пройдет творческая беседа с Екатериной Щекотуровой, представляющей «Театр марионеток». Мастер-классы по режиссуре и выбору литературного материала также проведут Вадим Домбровский и Всеволод Чубенко.

Клуб «Счастливая семья» представит «Рождественские истории», а приятным сюрпризом для вологжан станет выступление театра кукол и масок «Буратино» из Тольятти. Завершится день литературным вечером и битвой чтецов.

Посещение всех мастер-классов и спектаклей бесплатное. Если вы хотите принять участие в каком-либо фестивальном мероприятии, то нужно заранее регистрироваться по телефону: 8-953-515-66-08.

Тэги: Театры

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