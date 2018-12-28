В Вологде сотрудник колонии и пристав оказались наркоманами

В Вологде сотрудник исправительной колонии и пристав-исполнитель подозреваются в незаконной покупке и хранении наркотиков. Двух молодых людей задержали в нерабочее время в одном из садоводческих товариществ города.

По версии следствия, вечером 26 декабря 22-летний сотрудник одной из исправительных колоний и 23-летний судебный пристав-исполнитель купили наркотик для личного употребления.

- Молодые люди, находившиеся на территории садоводческого общества города Вологды, своим подозрительным видом привлекли внимание патрулировавшего наряда полиции. При приближении полицейских пристав, хранивший при себе наркотик, сбросил его в снег, но был при этом замечен, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Выяснилось, обнаруженное вещество общей массой 0,55 грамма является наркотическим и составляет значительный размер. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотического средства).

Это уже не первый случай употребления наркотиков сотрудниками различных ведомств в Вологодской области. Напомним, в мае 2017 года в Фофанцево был задержан сотрудник УФСИН, который употреблял наркотики.