В Вологде пройдет музыкальный марафон «Джаз по-русси»

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Концерт состоится при любой погоде

На площади Дрыгина в Вологде во вторник, 14 июля откроется музыкальный марафон «Джаз по-русски». С 17:00 до 22:00 на площади выступят музыканты из Вологды, Архангельска и Москвы. Первым на сцене выступит концертный вологодский оркестр духовых инструментов «Классик-модерн бэнд» имени Владимира Кочнева под управлением Андрея Шабанова. Затем свои композиции представит известный музыкант Виктор Колесов и его команда «Петрович Бэнд». Они исполнят блюзовые авторские композиции. Вместе с ними выступят вологодская вокалистка Анна Колесова и московский саксофонист Александр Гуреев.

«Продолжить общение с джазовой музыкой можно будет на концертах 15 и 16 июля в кинотеатре «Ленком». Здесь, на новой площадке, состоятся мероприятия Международного фестиваля джаза, блюза и этномузыки «Блюз на веранде», который пройдет в Вологде уже в 23-й раз», – сообщает портал «Культура в Вологодской области».

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