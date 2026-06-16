Мировые хиты джаза сыграет в Вологде первый женский квартет саксофонов

Источник фото: Вологодская областная филармония

Мастерство девушек подтверждено победами на многочисленных конкурсах

В Вологде выступит первый в России женский квартет саксофонов «Сирены». В их исполнении вологжане смогут услышать мировые джазовые хиты - джазовые стандарты, всеми любимую музыку к кинофильмам и мультфильмам, современные композиции, популярные мелодии и песни.

Основала квартет 10 лет назад обладательница красного диплома Российской академии музыки им. Гнесиных Светлана Иванова. В составе квартета — сопрано, альт, тенор и баритон. Именно в таком сочетании возможно играть не только джаз и эстраду, но и классические произведения любых эпох.

Девушки выступят 2 июля в филармоническом дворике.

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