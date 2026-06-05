Литературно-музыкальным вечером отпразднует Вологда день рождения Пушкина

Пушкин

Праздник пройдет в центре города

В Вологде 6 июня в 14:00 у памятника Александру Пушкину на Пушкинской аллее пройдет ежегодный литературно-музыкальный праздник. На открытой сцене выступят чтецы, участники творческих и музыкальных коллективов из разных культурных и образовательных учреждений города.

Музыкальное сопровождение праздника создаст духовой оркестр «Классик-модерн бэнд» имени Кочнева под дирижёрством Андрея Шабанова. Певица Ирина Аверичева исполнит песни на стихи вологодских авторов, например, «Пушкинская улица» и «Милый город мой — Вологда». В программе примут участие театр-студия «ПодРосток» Дворца творчества детей и молодёжи, молодёжный экспериментальный театр-студия «Сонет», а также победители и лауреаты городских и международных конкурсов чтецов.

В прозе особое внимание будет уделено «Повестям Белкина» — в этом году им исполняется 195 лет. Романсы исполнит Николай Матвеев, взяв за основу музыкальные иллюстрации к пушкинским повестям, в том числе романс на стихи Елены Русской-Гребневой.

В поэтической части ключевым номером станет «Ярмарка сказок» по произведениям Пушкина в исполнении театра-студии «Сонет». Отрывки из «Евгения Онегина» представят театр-студия «ПодРосток» и театральная студия «Шаг». Прозвучат и другие знаменитые произведения — «Евгений Онегин», «Медный всадник», «Станционный смотритель», «Осень» и другие.

Вход свободный. Приглашаются все любители поэзии.

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