Вологжан приглашают на шоу вибрафонов и перкуссии

Источник фото: Вологодская областная филармония

Участники музыкальной группы – профессиональные виртуозы

Вологжан приглашают 9 июня на шоу вибрафонов и перкуссии в филармонический дворик. Шедевры неоклассики представит московская группа «Семён Хананаев & Three Sticks».

«В программе — музыка, знакомая по сериалу о Шерлоке Холмсе режиссёра Гая Ричи, фильмам «1+1» и «Интерстеллар». Композиции прозвучат в уникальных авторских аранжировках «Three Sticks» и с мощной энергией, которую рождает необычный синтез ударных инструментов, электроники и рояля», - сообщает областная филармония.

Перкуссия, вибрафоны и маримба, которыми виртуозно владеют музыканты группы, дают оригинальное сочетание тембров и раскрывают знакомые мелодии с новой стороны, добавляя им ритмическую выразительность и свежую динамику.

В составе группы – профессиональные музыканты – виртуозы, солисты Московской филармонии.

Как пишут музыкальные критики, «Семён Хананаев & Three Sticks» — это музыка на границе жанров и форматов, ориентированная как на слушателей неоклассики и саундтреков, так и на аудиторию альтернативной и прогрессивной сцены.

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