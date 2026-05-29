Новый сезон откроет филармонический дворик на следующей неделе

Сезон откроется новой программой «Летнее настроение»

Филармонический дворик откроет новый сезон 2 июня новой программой «Летнее настроение».

На сцену филармонического дворика выйдут лауреаты международных конкурсов: Анастасия Бургомистрова (сопрано), Евгения Ливинец (меццо‑сопрано), Антон Николаев (баритон), Мария Щетинина (сопрано), Олег Яковлев (баритон). В их исполнении прозвучат золотые хиты: «Лучший город земли», «Свадьба», «Серенада трубадура», «Королева красоты», «Дорогой длинною», «О, море, море», «Белой акации гроздья душистые», «От зари до зари»…

Также в июне в филармоническом дворике выступят московская группа «Семен Хананаев & Three Sticks», исполнительница кавер-хитов российской и зарубежной эстрады Валерия Шамбурская, гитарист-виртуоз Игорь Кошкин, саксофонист Сергей Кузнецов.

В июле пройдет два концерта саксофонистов – московского квартета «Сирены», а также «Вологодский квартет саксофонов».

Более подробная программа опубликована на сайте Вологодской областной филармонии.

