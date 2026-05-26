27 мая на Вологодчине будут отмечать День вологодского кружева

Вологжан приглашают сплести «самый длинный плетешок», а также увидеть десять шедевров и оживить советскую традицию в День вологодского кружева. Праздник будет отмечаться 27 мая.

«Дата выбрана в честь дня рождения Анфии Фёдоровны Брянцевой – создательницы уникального «вологодского манера» кружевоплетения. Мастерица всю жизнь занималась любимым ремеслом. Вместе со своей дочерью Софьей Анфия Федоровна обучила более 800 вологодских девушек искусству кружевоплетения в «вологодском манере», – рассказал министр культуры Вологодской области Владимир Осиповский.

Музей кружева специально к празднику подготовил свою программу. С 10:00 до 17:00 в галерее музея можно присоединиться к акции «Самый длинный плетешок». Под руководством опытной кружевницы желающие сплетут часть самого простого элемента вологодского кружева – плетешка. Участники могут также оставить автографы на сколке.

В 13:00 стартует экскурсия «10 шедевров вологодского кружева», где посетители узнают любопытные факты о всемирно известном промысле, увидят выдающиеся произведения вологодских мастеров и услышат интересные истории их создания.

Также Музей кружева приглашает поучаствовать в ежегодном онлайн-флешмобе. В этот раз он называется «Оживляя традиции» и посвящён распространённой в советское время традиции накрывать телевизор кружевной салфеткой. Участникам предлагается в интерьере квартиры или в рабочем кабинете сделать фото телевизора или монитора компьютера с обязательным присутствием на нём любого кружевного изделия, выплетенного на коклюшках.