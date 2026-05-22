Вологодская филармония закроет концертный сезон ярким гала-концертом

Источник фото: Вологодская областная филармония

В нем примут участие порядка 150 артистов

Вологодская филармония закроет 82-й концертный сезон ярким гала-концертом, в котором примут участие около 150 артистов. Мероприятие пройдет 24 мая в «Русском доме». В нем примут участие все коллективы филармонии - ансамбль песни и танца «Русский Север», Губернаторский академический оркестр русских народных инструментов, Камерный оркестр, Мужской хор, солисты, ансамбль народной музыки «Солнцеворот».

Закрытие сезона пройдет в День памяти бывшего директора филармонии Валерия Гончарова, который ушел из жизни ровно год назад, 24 мая.

«Завершение 82‑го концертного сезона — это не только итог нашей работы, но и дань памяти выдающемуся деятелю культуры Вологодчины Валерию Петровичу Гончарову. Его наследие — созданные им коллективы, любовь к Вологде и стремление сделать её центром культурной жизни — стали для нас ориентиром в этом сезоне. Концерт «Город, в котором хочется жить» — это не просто закрытие сезона, а символ преемственности поколений и продолжения традиций, которые Валерий Петрович заложил в филармонии», — отметила директор Вологодской филармонии Елена Доможирова.

12+