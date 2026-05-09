В Вологде прозвучит «Молодой голос Древней Руси»

Источник фото: Пресс-служба Вологодской филармонии

Ивановский коллектив «Светилен» получил признание во всем мире

В Вологде 13 мая выступит ивановский коллектив «Светилен», исполняющий духовную музыку. По версии Всемирной хоровой организации, коллектив вошёл в число 14 лучших вокальных коллективов мира.

Как сообщает вологодская филармония, 13 мая в Вологде «Светилен» откроет музыкальную программу XVII Фестиваля православной культуры «Покровские встречи».

Соединить достоинство вокальной культуры Древней Руси с самосознанием современников — задача участников ансамбля. Они чаще поют а капелла, иногда неповторимую краску добавляют древние инструменты - гусли, колёсная лира, дудук и хатамба.

«Последние годы мы расширяем стилистический диапазон. Стали появляться произведения в жанрах фолк‑рок, кельтской баллады, босса‑новы, этно‑фьюжн. Причём в основе остаётся корневая русская певческая традиция. Наши последние программы демонстрируют способность духовной музыки быть созвучной времени и понятной молодёжной аудитории», — рассказал основатель коллектива Дмитрий Гаркави.

За 37 лет своего существования коллектив из Иваново добился признания во всём мире. Первый крупный успех пришёл в 1995 году на международном конкурсе «Musica Mundi» в Венгрии, где «Светилен» стал золотым призёром и одним из самых известных в Европе коллективов, исполняющих русскую духовную музыку.

В областной столице коллектив уже выступал в 2013 году и хорошо запомнился вологжанам. На этот раз концерт пройдёт 13 мая в зале областной филармонии. Начало в 18:30.

