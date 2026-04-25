Картошка с домиками: в Вологде запустили съедобные сувениры

Юлия Галунова
Пирожные с домиками в Вологде

В вологодских кофейнях представили эксклюзивный десерт, объединивший гастрономию и локальную идентичность.


В вологодской кофейне придумали эксклюзивные сладости - это пирожные, похожие на конфеты  с изображением вологодских деревянных домиков. Сообщается, что это вариация знакомого всем пирожного Картошка. Здесь оно с соленой карамелью и пеканом, а обертка съедобная.

Среди изображенных деревянных домиков, в частности, те, где и располагаются данные кофейни на Мальцева и Герцена. По словам сотрудников кафе, данные сладости вызвали ажиотаж.

Напомним, что сейчас на Вологодчине активно внедряют гастрокод - правила для общепита. Правительство региона его разработало совместно с рестораторами и историками. Цель - продвижение наших продуктов. Найти такие кафе и рестораны можно будет по символу - Вологодской птичке. Для получения сертификата, заведение обязано включить в меню 3 и более позиций, приготовленных по вологодским рецептам из наших продуктов. Но официанты также  должны презентовать эти блюда гостям. То есть общепит и сервис выходят на новый уровень.

Материалы по теме
В Вологодской области назвали лучшую книгу 2025 года
В Вологде открылась выставка «Чернобыль: подвиг сквозь года»
В Вологде расскажут о гранях таланта группы «Король и Шут»