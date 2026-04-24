В Вологодской области назвали лучшую книгу 2025 года

В Вологодской области названы победители конкурса на лучшей книгу 2025 года. Конкурс проводился по нескольким номинациям. Всего на суд членов жюри было выставлено 289 книг вологодских авторов, поступивших от более, чем 100 издательств. Конкурс проводился по восьми номинациям, оценки выставлялись специалистами и экспертами в области книгоиздания, учеными, преподавателями и руководителями творческих союзов.

Лучшими книгами по номинациям признаны следующие издания:

Номинация «Лучшее издание о Вологодской области»

Издательство «Древности Севера» за книгу «Осколки времени. Тотьма на фотографиях 1985-2012 годов: краеведческий альбом».

Номинация «Лучшая книга о Вологодской области»

Балашова Ирина Борисовна за книгу: «Вологодские художники. XX век».

Номинация «Лучшее научное издание»

Авторский коллектив книги: «Сотрудничество Китая и России в сфере туризма: практика и перспективы: монография».

Номинация «Лучшее учебное пособие»

Правдина Мария Борисовна за книгу: «Краеведческий музей : между глобальным и локальным».

Номинация «Лучшее художественное оформление издания» (художник, дизайнер)

Малышева Людмила Валерьевна за книгу «Полотняные узоры: об истории и сохранении традиций череповецкого узорного ткачества».

Номинация «Лучшее полиграфическое исполнение издания» (типография)

Типография издательства «Полиграф-Периодика» за книгу «Магия Цзыша: секреты исинской керамики».

Номинация «Лучшее издание для детей и юношества»

Скупинова Елена Алексеевна за книгу: «Вовка - добрая душа: рассказы о Герое России десантнике Владимире Зозулине».

Номинация «Выбор читателя»

Оленичев Александр Анатольевич (наследники) за книгу «Наследие: сборник стихов».

Номинация «Художественная литература. Мастер слова»

Ехалов Анатолий Константинович за книгу «Заводная лодка: автобиографические рассказы».

Кроме того, специальным дипломом отмечено издание «Город, где резной палисад: краеведческий задачник» авторов Михаила Глазова, Елены Пологих и Александра Сазонова.