Фестиваль «Русская пасхальная традиция» впервые пройдет в Вологде

Александр Черняткин
В вологодском храме «Золотые кресты» на улице Бурмагиных впервые пройдет фестиваль «Русская пасхальная традиция».

Организаторы фестиваля обещают насыщенную программу, в которой будут пасхальные игры, северные хороводы и праздничная трапеза. Также в программе - выступления фольклорных коллективов области.

В частности, ожидается выступление образцово-художественного коллектива «Жаровлика», образцового детского фольклорного ансамбля «Раденье», мужского фольклорного ансамбля «Оглобля», фольклорного коллектива «Покров день» и многих других коллективов.

