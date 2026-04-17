Череповчан приглашают на бесплатные кинопоказы и творческие встречи

В городе на следующей неделе пройдет этап кинофестиваля, посвященного Станиславу Говорухину

В Череповце на следующей неделе пройдет этап масштабного кинофестиваля «Движение по вертикали», посвященного 90-летию со дня рождения выдающегося российского режиссера Станислава Говорухина.

В течение недели в городе металлургов пройдут показы фильмов, творческие встречи, мастер-классы и другие мероприятия, направленные на популяризацию наследия мастера. Также откроется фотовыставка, посвященная жизни и творчеству Станислава Говорухина.

«Все мероприятия фестиваля будут бесплатными. Мы приглашаем на них в первую очередь молодежь – старшеклассников, студентов колледжей и творческих вузов, профессиональных кинематографистов и театральных деятелей, стремящихся повысить свой уровень компетенций в области художественного творчества, а также всех череповчан и жителей области, кому интересна сфера кино и выдающаяся личность Станислава Говорухина. В прошлом году фестиваль «Движение по вертикали» с успехом прошел в Вологде, а теперь площадкой станут учреждения культуры и образования города металлургов», – рассказал министр культуры Вологодской области Владимир Осиповский.

Кинофестиваль «Движение по вертикали» проводится в российских регионах с 2023 года. В этом году он стал частью большого плана мероприятий Минкульта РФ по празднованию 90-летия со дня рождения Станислава Говорухина. В марте этого года форум уже с большим успехом прошел в Ставропольском крае, собрав более 3 000 участников. После Вологодчины эстафету проекта продолжат города Калужской и Московской областей.