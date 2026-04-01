На 91-м году ушла из жизни легендарная вологодская балерина

Балету Светлана Ивойлова посвятила более 80 лет

На 91-м году скончалась легендарная вологодская балерина Светлана Ивойлова – заслуженный работник культуры РФ, основатель детского балета в Вологде.

Балету Светлана Ивойлова посвятила более 80 лет, начав заниматься танцами в 1942 году в Вологодском доме пионеров. Там она практически сразу стала солисткой. Ее талант заметили педагоги Ленинградского хореографического училища, которое в Вологде находилось в эвакуации.

После знакомства с балетмейстером Максом Миксером Светлана Ивойлова отправилась по его рекомендации в Ивановский театр музыкальной комедии, а вскоре уже танцевала в Горьковском академическом театре оперы и балета имени Пушкина.

По инициативе Светланы Ивойловой в Вологде был создан детский музыкальный театр, который позже был преобразован в Центр образования «Созвучие».

Как сообщает портал «Культура в Вологодской области», воспитанники балетной студии Светланы Ивойловой неоднократно становились лауреатами различных конкурсов как российского, так и международного уровня.

Светлана Ивойлова удостоена почётных наград: медали «За заслуги перед Вологодской областью» и знака «За заслуги перед городом Вологдой».