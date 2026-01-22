Благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО пройдет в Вологде

Это будет первый в 2026 году подобный концерт

Первый благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО #СВОИХНЕБРОСАЕМ пройдет 28 января в креативном пространстве «Салют, молодежь!». Как сообщают организаторы акции, все собранные средства будут направлены на приобретение вещей, необходимых бойцам в зоне военного конфликта.

Для зрителей на сцене выступят творческие коллективы, в том числе участники городского проекта «Журавли.СВОи35». Также будут работать интерактивные площадки и благотворительная ярмарка-продажа изделий ручной работы. Приобрести билеты на концерт можно в креативном пространстве «Салют, молодежь!»

На мероприятии будет организован сбор гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции. Организаторы ориентируются на запросы воинских подразделений. Можно принести продукты питания - супы быстрого приготовления, мясные консервы, протеиновые батончики, кондитерские изделия и кофе. Востребована также одежда - демисезонная форма от 48 размера, обувь от 41 размера, термобельё и строительные перчатки. В качестве гуманитарной помощи принимаются средства личной гигиены - влажные салфетки и полотенца, а также лекарственные средства - противовирусные препараты, анальгетики, жгуты и медицинские шины.

Бойцам СВО также нужны различные инструменты, строительные материалы и спецоборудование - спальные мешки, палатки, аптечки, рюкзаки, маскировочные сети, рации, генераторы и многое другое.